وعود خضراء بالذهب الأسود: مفارقة مناخية في البرازيل

هل يساعد النفط في التخلص من النفط؟ هذا شعار الرئيس البرازيلي الذي يدافع عن استغلال موارد الطاقة الأحفورية في البلاد بما يشمل المناطق المحيطة بالأمازون، لتمويل التحوّل في مجال الطاقة.

يرى لويس إيناسيو لولا داسيلفا أنّ هذا لا يتعارض مع طموحاته لجعل أكبر دولة في أميركا اللاتينية مرجعا عالميا في مكافحة تغيّر المناخ، وهو ما ستتمحور حوله المناقشات في مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (كوب 30) الذي سيستضيفه في مدينة بيليم الأمازونية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومؤخرا، أكد لولا أنّ “العالم ليس مستعدا بعد للعيش من دون نفط”. كما قال في بداية العام، “أنا ضد الوقود الأحفوري ما دام بالإمكان الاستغناء عنه. ولكن بانتظار ذلك، نحن بحاجة إليه، لأنّ أموال النفط ستساعدنا على تطوير الوقود الحيوي والإيثانول والهيدروجين الأخضر، ومبادرات أخرى”.

وتعدّ البرازيل ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، بينما يسعى لولا إلى أن تصبح شركة “بتروبراس” (Petrobras) العملاقة المملوكة للدولة “أكبر شركة نفط في العالم”.

غير أنّ ذلك لا يمنعه من مطالبة زعماء الدول الغنية بتحمّل المسؤولية عن أزمة المناخ، بالتوازي مع التزامه بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030.

وفيما يرى منتقدوه أنّ هذا الأمر يشكّل تناقضا صارخا، يشيد آخرون ببراغماتيّته.

وقال خرخي أرباش أستاذ الاقتصاد في جامعة برازيليا “يتضح على نحو متزايد أنّ الدول النامية لن تكون قادرة على الاعتماد على الدول الغنية لتمويل عمليات التكيّف مع تغيّر المناخ”.

وأضاف “من الصعب للغاية منع دولة مثل البرازيل من استخراج النفط من قاع المحيط، بينما يمكن فرض هذا النوع من القيود على النروج التي جمعت ثروة بهذه الطريقة”.

وأشار إلى أنّ السؤال هو كيف يمكن استخدام هذا النفط و”وفق أي معايير بيئية”.

– “خطأ تاريخي” –

تظهر هذه المفارقة على الساحل الشمالي للبرازيل، حيث يمتد مسار مائي ذو لون بنّي من نهر الأمازون على مئات الكيلومترات وصولا إلى المحيط الأطلسي حيث يظهر بلون رمادي مائل للأزرق، ما يشكّل تباينا حادا في اللون يمكن رؤيته من الفضاء.

وبعد رفض منحها ترخيصا للتنقيب عن النفط قبالة مصب نهر الأمازون في العام 2023، وصلت شركة بتروبراس إلى محطّة رئيسية في هذه العملية التفاوضية مع المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجدّدة (إيباما).

وقالت الشركة إنّها تأمل في الحصول على الترخيص قريبا، حتى لو كان ذلك يعني إدخال تعديلات على صياغة خطتها لحماية الحياة البرية في حال حدوث تسرّب نفطي.

وتأمل شركة بتروبراس في اكتشاف حقول نفط جديدة في منطقة بحرية شاسعة تسمى الهامش الاستوائي، حيث تتحوّل غيانا المجاورة إلى منتج رئيسي للوقود بعد أقل من عقد على اكتشاف احتياطيات ضخمة.

وتؤكد الشركة العملاقة أنّ تسرّب النفط في المنطقة التي تقول إنّها تستكشفها “لن يصل على الأرجح إلى الساحل”، ولن يكون هناك “تأثير مباشر” على المجتمعات الأصلية.

غير أنّ سويلي أراوجو الرئيسة السابقة للمعهد إيباما، كانت قاطعة في تأكيدها أنّ “النفط المستدام غير موجود، نقطة انتهى”.

وقالت منسّقة “مرصد المناخ” وهو شبكة منظمات غير حكومية، إنّ “الاستمرار في زيادة إنتاج النفط إلى أجل غير مسمى هو خطأ تاريخي”.

– إعادة توزيع الثروات –

إذا اكتشفت شركة بتروبراس نفطا قبالة سواحل الأمازون، فستحتاج لعشر سنوات أخرى قبل أن تبدأ الإنتاج.

وفيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب على النفط بعد العام 2030، رأت سويلي أراوجو أنّ هذا الأمر يثير تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية لهذا الاستخراج المكلف للغاية للوقود من أعماق كبيرة تحت المحيط.

أشار ديوان المحاسبة البرازيلي هذا العام إلى “اختلالات خطيرة” في نظام إعادة توزيع ثروات النفط، التي تصدّر البرازيل أكثر من نصف إنتاجها منها.

من جانبه، أوضح شيغويو واتانابي جونيور الباحث في معهد كليما إنفو، أنّ احتراق الاحتياطيات في المنطقة التي تسعى بتروبراس إلى استكشافها قد يمثّل 2,5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المنبعث إلى الغلاف الجوي، وهو ما يزيد على عام واحد من الانبعاثات البرازيلية حاليا.

وأكدت الناشطة نيدينها سوروي التي تنتمي إلى المجتمعات الأصلية والتي تدافع منذ عقود عن مناطق السكان الأصليين، لوكالة فرانس برس، أنّ “من غير المنطقي الحديث عن تحوّل مرتبط بالدمار”.

واتهمت لولا بـ”المساهمة في الضغط على المناخ وتدمير الكوكب”. وقالت “آمل أن يغيّر موقفه”.

