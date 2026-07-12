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وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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دبي 12 يوليو تموز (رويترز) – قال الديوان الأميري في قطر في بيان إن أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني توفي صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

وجاء في البيان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما”.

وفي 25 يونيو حزيران 2013، أعلن الشيخ حمد تسليم مقاليد الحكم لولي عهده ونجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )

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