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وفاة الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان عن 100 عام

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توفي الاثنين آلان غرينسبان الذي تولى رئاسة الاحتياط الفدرالي الأميركي لنحو عقدين، وأشرف على مرحلة توسع اقتصادي غير مسبوقة في الولايات المتحدة، لكنه واجه انتقادات لاحقا لعدم كبحه الأسواق المالية قبل الأزمة العالمية عام 2008، وفق ما أفادت عائلته ووسائل إعلام أميركية.

وقالت زوجته المراسلة المخضرمة في شبكة إن بي سي نيوز أندريا ميتشل، في بيان نشرته الشبكة “توفي آلان صباح اليوم في منزلنا عن عمر مئة عام جراء مضاعفات مرض باركنسون”.

وأضافت “كان رجلا عملاقا ساعد في تشكيل الاقتصاد الأميركي لعقود في عهد رؤساء من الحزبين، لكنه كان دائما صادقا في الإقرار بأخطائه”.

وأعرب الاحتياطي الفدرالي في بيان عن “حزن عميق” لوفاة غرينسبان، مشيدا بإسهاماته في “السياسة النقدية والفكر الاقتصادي”.

أضاف “في ظل قيادته، حقق الاحتياطي الفدرالي حقبة مستدامة من استقرار الأسعار دعمت النمو الاقتصادي وساعدت في ترسيخ ثقة الجمهور بالمؤسسة”.

وغرينسبان من مواليد 6 آذار/مارس 1926 في مدينة نيويورك التي نال من جامعتها لاحقا دكتوراه في الاقتصاد.

وعُيّن رئيسا للاحتياطي الفدرالي عام 1987 في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، وبقي في المنصب حتى كانون الثاني/يناير 2006، معاصرا أربعة رؤساء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وقاد البنك المركزي خلال أزمات متتالية، بينها انهيار الأسواق في “الاثنين الأسود” عام 1987، والأزمات المالية في المكسيك وآسيا وروسيا، وفقاعة الإنترنت، وهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. لكنه تعرض لاحقا لانتقادات شديدة بسبب ثقته الكبيرة بقدرة الأسواق على ضبط نفسها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

اها-ملم/ع ش/كام

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