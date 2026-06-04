وفاة المرجع الشيعي البارز آية الله محمّد اسحاق الفياض في بغداد

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توفي المرجع الشيعي البارز آية الله الشيخ محمّد اسحاق الفياض الخميس عن عمر 96 عاما في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد مصدر في مكتبه وكالة فرانس برس، وهو واحد من أهم أربع مرجعيات شيعية في العراق والعالم.

ونعاه مكتبه في بيان قائلا إنه “قضى عمره المبارك في خدمة الدين الحنيف وتدريس العلوم الإسلامية وتربية العلماء والفضلاء وبذل جهوده في نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام) وبيان أحكام الشريعة المقدسة”.

وقال مصدر في مكتبه لوكالة فرانس برس إنه “توفي في أحد مستشفيات بغداد بعدما كان مريضا منذ أكثر من عام”.

والفياض المولود في أفغانستان، واحد من أربع مرجعيات شيعية بارزة في حوزة النجف في العراق، على رأسهم المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني.

وقال السيستاني (95 عاما) في رسالة تعزية الخميس إن الفياض كان “من الأعلام البارزين في الحوزة العلمية في النجف الأشرف خلال العقود الأخيرة ومن ثم جهوده الخالصة في خدمة العلم فأهدى تأليفا وتدريسا وغير ذلك”.

واعتبر أن “الخسارة بفقده فادحة والفراغ الذي تركه واسع يصعب ملؤه إلا بلطف المولى تعالى وعنايته”.

وكان الفياض أحد أبرز المرشحين ليكون خلفا للسيستاني كمرجع أعلى في حوزة النجف.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على الفياض، معتبرا أن “ساحة البحث والاجتهاد والعلوم الإسلامية فقدت عَلَما من أعلام الفقه، ومرجعا ترك بصمة واضحة على مستوى الفكر والتدريس”.

وسيُشيّع جثمانه الجمعة في الكاظمية في بغداد ثمّ في كربلاء المقدسة، والسبت في النجف الأشرف، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

ستر-كبج/ب ق

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