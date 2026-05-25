وفاة توشيفومي سوزوكي “أب” متاجر التجزئة الصغيرة في اليابان عن 93 عاما

أعلنت شركة “سفن آند آي هولدينغز” أن رئيسها السابق توشيفومي سوزوكي الذي يُنسب إليه الفضل في النجاح العالمي لمتاجر “7-إليفن”، توفي عن 93 عاما.

وأفادت الشركة في بيان أن سوزوكي، المعروف بلقب “أب متاجر التجزئة الصغيرة” في اليابان، توفي في 18 أيار/مايو بسبب قصور في القلب.

وجاء في البيان “نود أن نعبّر عن عميق امتناننا لما لقيه من لطف خلال حياته، ونحيطكم علما بوفاته”.

ويُعرف سوزوكي بإطلاق أول متجر “7-إليفن” في اليابان العام 1974، وتحويله إلى أكبر سلسلة متاجر صغيرة في العالم، بما في ذلك إعادة هيكلة المقرّ الرئيس في الولايات المتحدة وتحويله إلى شركة تابعة للمجموعة اليابانية.

وبعد انضمامه إلى شركة “إيتو-يوكادو” الكبرى لتشغيل المتاجر العام 1963، نقل نموذج المتاجر الصغيرة من الولايات المتحدة إلى اليابان عبر “7-إليفن”.

وفي العام 1978، أصبح رئيس “سفن-إليفن اليابان”.

ومع تأسيس شركة “سفن آند آي هولدينغز” في العام 2005 لدمج أنشطة السوبرماركت والمطاعم، تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

واستقال سوزوكي في 2016 بعدما خسر معركة داخل مجلس الإدارة، قال منتقدون إنها كانت تهدف إلى تمهيد الطريق أمام تولي نجله القيادة.

وقد واجهت التغييرات الإدارية التي اقترحها معارضة شديدة من المستثمر الأميركي دانيال لوب، الذي اتهم الشركة بالتوجه نحو المحسوبية.

