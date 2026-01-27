The Swiss voice in the world since 1935
وفاة ثلاثة سياح فرنسيين في انقلاب قارب قبالة سواحل سلطنة عمان (الشرطة)

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب آخران في حادث انقلاب قارب كان يقلّ سياحا فرنسيين قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وأفادت شرطة عُمان السلطانية على منصة إكس بوجود معلومات أولية عن “انقلاب قارب على بعد 2,5 ميل بحري (نحو 4,6 كيلومترات) من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح”.

وأضاف البيان أن القارب كان يضم “فوجا مكونا من خمسة وعشرين سائحا من جنسية فرنسية” بمن فيهم “المرشد السياحي وقبطان القارب، نتج عنه وفاة ثلاثة سياح وإصابة اثنين بإصابات خفيفة”.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وتستقطب سلطنة عُمان أعدادا متزايدة من السياح من حول العالم الباحثين عن الأصالة وجمال الطبيعة.

واستقبلت البلاد نحو أربعة ملايين زائر في العام 2024، فيما تهدف الحكومة إلى مضاعفة هذا العدد ثلاث مرات بحلول 2040 من خلال التركيز على السياحة المستدامة.

