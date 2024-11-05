وفاة جندي أمريكي أصيب في عملية الرصيف البحري بغزة

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واشنطن (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية أثناء دعم رصيف الجيش قبالة ساحل قطاع غزة.

وأصيب الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرا من الجيش، بإصابات خطيرة في مايو أيار أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان له أن ستانلي قد توفي لكنه لم يحدد متى. وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين خلال مهمة الرصيف، لكن الاثنين الآخرين أصيبا بجروح طفيفة وعادا إلى الخدمة.

وأنهى الجيش الأمريكي عملياته على الرصيف في يوليو تموز، بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لإقامة الرصيف لتسليم مساعدات لغزة بعد ظهر بوادر مجاعة في القطاع.

وشارك في مهمة الرصيف البحري ألف عسكري أمريكي، وقد سلم قدرا ضئيلا من المساعدات المنشودة بعدما واجه منذ البداية سوء الحظ وسوء التقدير بما في ذلك حرائق وسوء الأحوال الجوية ومخاطر على الشاطئ بسبب القتال بين إسرائيل وحركة حماس.