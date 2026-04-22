وفاة جندي فرنسي بعد إصابته بهجوم في لبنان الأسبوع الماضي

reuters_tickers

2دقائق

باريس 22 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إن جنديا فرنسيا ثانيا لقي حتفه بعد هجوم على قوات حفظ السلام في لبنان الأسبوع الماضي، واتهم حزب الله المدعوم من إيران بتنفيذه.

وأوضح ماكرون في منشور على منصة إكس أن الجندي أنيسيه جيراردان أصيب بجروح خطيرة في 18 أبريل نيسان، وتوفي متأثرا بهذه الجروح بعد إجلائه إلى فرنسا أمس الثلاثاء.

وأدى الهجوم نفسه، الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إلى مقتل أحد زملاء الجندي على الفور في أثناء قيامه بتطهير طريق في جنوب لبنان. وحمل ماكرون حزب الله المسؤولية عن الهجوم.

وقالت يونيفيل إن التقييمات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار جاء من عناصر غير حكومية، يقال إنها تابعة لحزب الله، وإن تحقيقا فُتح فيما وصفته “بالهجوم المتعمد”.

ونفى حزب الله أي مشاركة له في الهجوم، وعبر عن استغرابه من الإسراع إلى توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة له.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال زيارة إلى باريس أمس الثلاثاء إنه يتابع شخصيا التحقيق في الواقعة.

وذكر أنه أصدر تعليماته لقوات الشرطة بإجراء جميع التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

وتربط فرنسا علاقات تاريخية وطيدة بلبنان، ولديها نحو 700 جندي في قوة يونيفيل.

ولقي ثلاثة جنود فرنسيين حتفهم في المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط. وقتل جندي آخر في وقت سابق بشمال العراق في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة فرنسية كردية.

وقتل أكثر من 160 جنديا فرنسيا في لبنان منذ 1978.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)