وفاة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ليونيل جوسبان

توفي الاشتراكي ليونيل جوسبان الذي ترأس الحكومة الفرنسية بين العامين 1997 و2002، الأحد عن عمر ناهز 88 عاما، بحسب ما أفادت عائلته الاثنين.

بنى جوسبان مسيرته السياسية في الحزب الاشتراكي حيث شغل منصب السكرتير الأول بين 1981 و1988، ولاحقا بين 1995 و1997. كما خاض الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في 1995 حين خسر أمام اليميني جاك شيراك، والثانية في 2002 حين فشل ببلوغ الدورة الثانية بعدما تفوّق عليه زعيم اليمين المتطرف في حينها جان ماري لوبن.

أثار جوسبان عاصفة من الانتقادات في العالم العربي بعد تنديده في أواخر شباط/فبراير 2000، بهجمات حزب الله اللبناني على إسرائيل التي كانت ما تزال تحتلّ أجزاء واسعة من جنوب لبنان.

وقال جوسبان في زيارة رسمية للدولة العبرية “تدين فرنسا هجمات حزب الله، وبطبيعة الحال الهجمات الإرهابية ضد جنود… أو سكان مدنيين إسرائيليين”. وشدد على أن فرنسا لم تستخدم يوما مصطلح “مقاومة” للحديث عما يقوم به الحزب في مواجهة القوات الإسرائيلية.

كما انتقدته مصر وسوريا على موقفه، نظرا لأنه شكّل تبدلا جذريا في السياسة الفرنسية التي سادت لعقود حيال الصراع العربي الإسرائيلي.

وخلال الزيارة نفسها، شدّد جوسبان من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، على أن موقفه يتماشى مع سياسة باريس، مؤكدا في الوقت نفسه أن “فرنسا تدين وجود القوات الإسرائيلية في لبنان، احتلال جنوب لبنان من إسرائيل”.

لكن زيارته الى الجامعة قوبلت باحتجاجات واسعة من الطلاب الذي ردّدوا هتافات منها “من بيرزيت الى بيروت شعب واحد لا يموت”، وطاردوا رئيس الوزراء وقاموا برشقه بالحجارة وركل سيارته أثناء مغادرته بحماية حراسه.

وأثار موقف جوسبان يومها كذلك تحفظات واسعة في فرنسا، خصوصا من شيراك الذي استدعاه بعد عودته، وذكّره بـ”المسؤوليات الخاصة” لباريس بشأن الشرق الأوسط.

وأعلن جوسبان في كانون الثاني/يناير الماضي أنه خضع لـ”عملية جراحية خطيرة” من دون أن يكشف تفاصيل بشأنها.

يعد من أبرز شخصيات اليسار الفرنسي خلال العقود الماضية، وأرسى مبدأ “اليسار التعددي”، فضمّت حكوماته وزراء اشتراكيين، إضافة الى وزراء من الخضر والشيوعيين.

استغل الظروف الاقتصادية المؤاتية لإقرار خفض ساعات العمل الأسبوعية الى 35، والتغطية الصحية الشاملة وغيرها من الاصلاحات الاجتماعية الأساسية.

شكّل فشله في بلوغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العام 2002 مفاجأة سياسية كبيرة في فرنسا مهّدت الطريق أمام جاك شيراك للفوز بولاية ثانية. وبعد الحملة الانتخابية غير الناجحة وتشتّت اليسار وصعود اليمين المتطرف، اعتزل جوسبان الحياة السياسية، وتوقّف لسنوات عن التدخل في النقاش العام.

خلال ولاية فرنسوا هولاند الرئاسية (2012-2017)، ترأس لجنة حول أخلاقيات العمل السياسي. كما شغل عضوية المجلس الدستوري من 2014 إلى 2019.

