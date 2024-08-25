وفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص عن 94 عاما

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توفي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص الأحد عن 94 عاما، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان وصفه فيه بأنه “ضمير لبنان”.

وجاء في بيان لميقاتي نعى فيه الحص “رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان الى ضميره وحسه الوطني والعروبي والى حكمته ورصانته وحسن ادارته الشأن العام”.

ولبنان الغارق في أزمة اقتصادية كبرى، يعاني أيضا من شلل سياسي، إذ تحول خلافات بين معسكر حزب الله الموالي لإيران وخصومه دون انتخاب رئيس للجمهورية، والمنصب شاغر منذ أكثر من عامين.

إلى ذلك تهدّد أعمال العنف التي تسجّل في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، باتّساع نطاق النزاع إلى حرب إقليمية.

ورأس الحص حكومات عدة في فترات عصيبة إبان الحرب اللبنانية (1975-1990)، خصوصا في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وكان حينها أيضا منصب رئيس الجمهورية شاغرا.

والحص خبير اقتصادي ويعد من التكنوقراط، وكان يقول إنه دخل معترك السياسة “صدفة”.

ولطلما أبدى تمسكا بمؤسسات الدولة ونبذ النزعة الزبائنية التي كانت سائدة في البلاد حيث غالبا ما تطغى الانتماءات الطائفية والسياسية على الانتماء الوطني.

ولد الحص في العام 1929 لعائلة سنية من الطبقة البورجوازية البيروتية، وتيتّم بسن مبكرة، وهو حاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة.

تنص الأعراف المعمول بها في لبنان، على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.

بور-اط/ود/ب ق