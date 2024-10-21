وفاة رجل الدين التركي كولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب في 2016

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إسطنبول (رويترز) – توفي رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن عن عمر ناهز 83 عاما.

وأسس كولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال موقع هركول، الذي ينشر خطب كولن، عبر منصة إكس إن كولن توفي مساء الأحد في مستشفى بالولايات المتحدة كان يتلقى العلاج فيه.

كان كولن حليفا سابقا لأردوغان لكن خلافا قويا دب بينهما، وحمّله أردوغان المسؤولية عن محاولة الانقلاب في عام 2016 التي استولى فيها جنود مارقون على طائرات حربية ودبابات وطائرات هليكوبتر. وقُتل نحو 250 شخصا جراء محاولة الاستيلاء على السلطة.

ونفى كولن، الذي عاش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999، تورطه في محاولة الانقلاب.