وفاة زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا في الهند

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توفي زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا عن عمر ناهز 80 عاما صباح الأربعاء في جنوب الهند بعد أن فقد وعيه أثناء قيامة بنزهة، وفق ما اعلنت الشرطة الهندية.

وُلد الزعيم الكيني المخضرم في السابع من كانون الثاني/يناير 1945، وسُجن مرات عدة لمعارضته نظام الحزب الواحد، وأُجبر على مغادرة البلاد والعيش في المنفى في عهد الرئيس الاسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد ل24 عاما بيَد من حديد بين عامي 1978 و2002.

ويترك رحيل أودينغا، الشخصية البارزة في مجتمع لوو، ثاني أكبر عرقية في البلاد، فراغا كبيرا في صفوف المعارضة الكينية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.

وقال كريشنان م، مسؤول شرطة منطقة إرناكومام، لوكالة فرانس برس “تم تأكيد وفاته. كان يسير مع شقيقته وابنته وطبيبه عندما انهار(…) ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته”. 

أكد متحدث باسم مستشفى سريدهارييام أيورفيدا للعيون وفاته الأربعاء أثناء نزهة صباحية.

 وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس  “لقد واجه فجأة صعوبات في التنفس وسقط أرضا”.

وأضاف “رغم جهود الأطباء المتكررة، ساءت حالته ولم يتم التمكن من إنقاذه”. 

وأودينغا يتحدر من عائلة سياسية وهو ابن جاراموغي أوغينغا أودينغا  الذي خسر اول انتخابات جرت بعد استقلال كينيا في 1963 أمام جومو كينيات.

بب/ريم/لين

