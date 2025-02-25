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وفاة ستة رضع بسبب موجة البرد في غزة خلال أسبوع (الدفاع المدني)

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اعلن الدفاع المدني في غزة الثلاثاء أن ستة أطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم خلال أسبوع في غزة بسبب موجة البرد التي تضرب القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس “نتيجة لموجة البرد الشديد وعدم توفر التدفئة سجلنا خلال الاسبوع الاخير حتى اليوم ست حالات وفاة لاطفال حديثي الولادة حتى اليوم (الثلاثاء)”.

وأوضح أن خمسة منهم توفوا في شمال قطاع غزة والسادس في مستشفى ناصر بخان يونس نتيجة البرد الشديد.

إذا كان وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 19 كانون الثاني/يناير أتاح زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فإن آلاف الفلسطينيين ما زالوا يعيشون في خيام في مناطق دمرتها الحرب التي دامت 15 شهرا بين حركة حماس وإسرائيل.

وأقام العديد من السكان ملاجئ موقتة على أنقاض منازلهم ويواجهون فصل شتاء قاس مع درجات حرارة متدنية وصلت إلى الصفر الأسبوع الماضي.

واتهمت حماس إسرائيل مرارا بمنع تسليم المساعدات المادية الأساسية لسكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة والذين تم تهجير معظمهم أكثر من مرة خلال الحرب.

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس غير المسبوق في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بور/ليل/ص ك

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