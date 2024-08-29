وفاة شخصين في تسرب غاز بمنشأة للحرس الثوري الإيراني

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(رويترز) – أفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية يوم الخميس بأن اثنين لقيا حتفهما بعد تسرب غاز في منشأة تابعة للحرس الثوري بأصفهان.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن “النقيب مجتبى نظري من مدينة قهدريجان والمقدم مختار مرشدي من مدينة فريدونشهر استشهدا في هذا الحادث”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بيان للحرس الثوري قوله إن الحادث “وقع في ورشة عمل بأحد مراكز الحرس الثوري” في أصفهان.

وجاء في بيان سابق للحرس الثوري أن 10 أشخاص أصيبوا في الحادث.