وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين في حادث تدافع بالأردن خلال مباراة الجزائر

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

23 يونيو حزيران (خدمة رويترز الرياضية العربية) – ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مديرية الأمن العام، أن شخصا لقي حتفه وأُصيب ثمانية آخرون بجروح إثر تدافع وقع خلال تجمع حاشد للمشجعين في وسط عمان، لمتابعة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة القدم فجر اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث في الساحة الهاشمية، حيث احتشد عدد كبير من المشجعين في العاصمة لمشاهدة خسارة الأردن بنتيجة 2-1 أمام الجزائر. ونقلت فرق الإسعاف تسعة مصابين إلى المستشفى، بعدما أدى الازدحام الشديد وحركة الحشود في الموقع إلى حدوث التدافع.

وتوفي أحد المصابين لاحقا، فيما تراوحت إصابات الآخرين بين الطفيفة والمتوسطة، بحسب ما نقلته الوكالة عن مديرية الأمن العام.

وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة أحالت جثمان المتوفى إلى الطب الشرعي، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على السبب الدقيق للوفاة.

وكانت حشود كبيرة من المشجعين قد تجمعت في أنحاء العاصمة لمتابعة المباراة، في ظل المشاركة الأولى للأردن في نهائيات كأس العالم.

وسجل نذير بن بوعلي وأمين جويري هدفين في الشوط الثاني، لتقلب الجزائر تأخرها وتحقق فوزا مثيرا على الأردن ضمن منافسات المجموعة العاشرة معززة حظوظها في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى ثلاث نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا، فيما تتصدر الأرجنتين، حاملة اللقب، المجموعة برصيد ست نقاط.

في المقابل، تلقى منتخب الأردن خسارته الثانية ليقبع في ذيل الترتيب.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أشرف حامد )