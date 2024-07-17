وفاة شخص وإنقاذ 9 من طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة سلطنة عُمان

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نيودلهي (رويترز) – قال مسؤولون يوم الأربعاء إن فرق إنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط التي ترفع علم جزر القمر وانقلبت قبالة سلطنة عمان كما أنقذت الفرق تسعة أشخاص على الأقل من الطاقم بعد يومين من ظهور تقارير عن وقوع الحادث.

وكانت ناقلة المنتجات النفطية ‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬بريستيج فالكون‭‭‭‭‭(‬‬‬‬‬ التي يبلغ طولها 117 مترا متجهة إلى ميناء عدن اليمني وعلى متنها طاقم من 13 هنديا وثلاثة سريلانكيين عندما انقلبت قبالة ميناء الدقم الصناعي الرئيسي في سلطنة عمان. وما زال السبب غير معلوم.

وقال مركز الأمن البحري العماني على منصة إكس “نجحت عمليات البحث والإنقاذ في العثور على 10 من أفراد طاقم ناقلة النفط بريستيج فالكون، تسعة منهم أحياء. ومن المؤسف أنه عُثر على أحد أفراد الطاقم ميتا”.

وأضاف المركز ​​أن البحث عن بقية أفراد الطاقم مستمر. ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية التي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ إنه جرى إنقاذ ثمانية هنود وسريلانكي حتى الآن.

وأضاف “تجري فرق هندية وعمانية عمليات البحث والإنقاذ في ظروف جوية صعبة وسط أمواج عاتية ورياح قوية”.

وذكر مسؤولون حكوميون من الهند أن البحث عن أفراد الطاقم المتبقين متواصل في المنطقة.

ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لسلطنة عمان بالقرب من مشروعات استخراج النفط والغاز الرئيسية.