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وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا

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12 يوليو تموز (رويترز) – قال الدفاع المدني السوري إن طفلين على الأقل توفيا بعد أن اصطدمت عبارة تقل أكثر من 35 شخصا بجسر في مدينة دير الزور بشرق سوريا في أثناء عبورها نهر الفرات اليوم الأحد.

كما أعلن الدفاع المدني “نجاة أكثر من 15 مدنيا ممن كانوا على متن العبارة التي اصطدمت بالجسر الحربي… وسقط كل من كان على متنها في مياه النهر”.

وأضاف “تواصل فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين في موقع الحادث بالتعاون مع وزارة الدفاع والأهالي”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وحاتم ماهر – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

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