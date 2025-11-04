وفاة عامل في حادثة انهيار جزئي لبرج من العصور الوسطى في روما

توفي عامل أُنقذ من تحت أنقاض برج من العصور الوسطى انهار في روما ليل الاثنين الثلاثاء، بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وانهار جزء من برج “توريه دي كونتي” الذي يعود إلى العصور الوسطى وكان قيد الترميم بُعَيد الحادية عشرة والنصف صباح الاثنين (09,30 ت غ)، وتناثرت أنقاض جزء من الواجهة في الشارع، فيما ارتفعت في الجو سحابة بيضاء كثيفة من الغبار.

ويقع البرج في منطقة مزدحمة، قبالة المنتدى الإمبراطوري “فوري إمبريالي” وعلى مقربة من الكولوسيوم الذي يُعَد أهم موقع سياحي في إيطاليا.

وأفاد ناطق باسم جهاز الإطفاء في تصريح لوكالة فرانس برس بإجلاء ثلاثة عمال كانوا داخل البرج، نُقل أحدهم إلى المستشفى في حال حرجة، فيما بقي عامل تحت الأنقاض تم إنقاذه بعد ساعات ونقل إلى المستشفى لكنه لم ينج.

وبقي العامل أوكتاي سترويتشي، وهو مواطن روماني يبلغ 66 عاما، “واعيا” وفق ما أفادت وزارة الخارجية الرومانية، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي لكن نبضه لم يعد رغم محاولات الإنعاش.

وقدّم رئيس منطقة لاتسيو فرانشيسكو روكا تعازيه. وكتب على فيسبوك “لم ينجُ أوكتاي سترويتشي رغم الجهود الاستثنائية التي بذلها عناصر الإنقاذ”.

وكان غوالتييري ووزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي حاضرين بينما فرض عناصر الإطفاء طوقا حول موقع الحادث وتولوا إبعاد الحشود.

وشهد مراسل وكالة فرانس برس انهيارا جزئيا ثانيا في البرج بعد نحو ساعتين، ما أدى إلى تصاعد سحب من الغبار مجددا.

واستخدم رجال الإطفاء رافعات للوصول إلى نوافذ البرج، بينما دخلت طائرة مسيّرة من نافذة أخرى لاستكشاف المكان.

وقال أحد العمال الذين كانوا موجودين في الداخل وقت الانهيار الأول لوكالة فرانس برس إنه تمكن من الخروج عبر شرفة.

ويجري ترميم “توريه دي كونتي” الذي شُيِّد في مطلع القرن الثالث عشر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

