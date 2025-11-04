وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني (إعلام)

توفي نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني عن 84 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء نقلا عن بيان لعائلته.

وكان تشيني نائب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خلال ولايتي الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بين 2001 و2009، وهي مرحلة طبعتها أحداث كبرى أبرزها غزو العراق.

لكنه فاجأ الأميركيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2024 حيت أعرب عن دعمه للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، معتبرا أن دونالد ترامب غير مؤهل لتولي الرئاسة.

وقال حينها مبررا دعمه لمرشحة من المعكسر الآخر “علينا وضع مصلحة البلاد فوق الانقسامات الحزبية، من أجل الدفاع عن دستورنا”.

وكان ديك تشيني رفيق جورج بوش في حملتين انتخابيتين ناجحتين، ونائب الرئيس الأكثر تأثيرا في تاريخ البيت الأبيض.

وطبعت أحداث كبرى تلك المرحلة، أهمها غزو العراق و”الحرب على الإرهاب”، والتغيرات الاقتصادية.

وتوفي ديك تشيني بسبب مضاعفات نتجت عن إصابته بالتهاب رئوي إضافة إلى مشاكل في القلب، وفقا لعائلته.

