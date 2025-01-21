وفاة 10 وإصابة آخرين جراء حريق بمنتجع للتزلج في تركيا

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أنقرة (رويترز) – قالت السلطات التركية يوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج خلال الليل أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل وأصاب 32 آخرين في شمال غرب البلاد.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون فرق الإطفاء وهي تسعى لإخماد النيران وتصاعد الدخان الذي اجتاح المبنى المكون من 11 طابقا.

وقال عبد العزيز أيدين حاكم منطقة بولو للهيئة إن الحريق شب في مطعم الفندق في منتجع كارتال قايا للتزلج حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

وقال إن عدد النزلاء في فندق جراند كارتال بلغ 234.

ويأتي الحريق في بداية عطلة الدراسة على مستوى البلاد وتستمر أسبوعين، وهي الفترة التي يتوجه فيها عادة المتزلجون من إسطنبول وأنقرة القريبتين إلى جبال بولو.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا في تصريح صحفي إن أكثر من 250 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ توجهوا إلى موقع الحادث.

وقالت السلطات إنها تجري تحقيقات في سبب الحريق.