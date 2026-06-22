وفاة 13 وإصابة عشرات بانفجار في موقع غاز بقطر

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الدوحة 22 يونيو حزيران (رويترز) – قتل 13 شخصا وأصيب عشرات في انفجار بمجمع رأس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر، والذي وقع في أثناء إعادة العمال تشغيل العمليات التي توقفت بعد هجوم إيراني في مارس آذار.

وعزت السلطات الانفجار إلى “حادث فني” وقع في منشأة إمداد الغاز المحلية في برزان مساء أمس الأحد، وأنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة.

وتعرضت قطر، التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية، لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية خلال الحرب الإيرانية، مما تسبب في احتجاز نحو 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الخليج قبل استئناف الشحنات في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحفيين اليوم إن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 66 آخرون.

وأضاف أن جميع الوفيات من الهند وباكستان.

وأوضح أن الحادث عرضي وليس عملا تخريبيا أو عدائيا مشيرا إلى أن إنتاج المحطة توقف تماما منذ ديسمبر كانون الأول 2025 بسبب أعمال صيانة عاجلة، ولم يستأنف تشغيلها إلا قبل يومين فقط.

وأضاف أن قدرات التصدير للمحطة لم تتأثر وأنه لا يوجد أي خطر على البيئة مضيفا أنه جرى فتح تحقيق.

وهز الانفجار النوافذ وشعر به سكان وسط الدوحة، مما أثار الذعر بين السكان على بعد أكثر من 70 كيلومترا من رأس لفان.

* تحديات زيادة الإنتاج

يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات التي يواجهها منتجو النفط والغاز بالخليج في زيادة إنتاجهم من المنشآت التي أغلقت خلال الحرب الإيرانية.

وقطر من أكثر الدول تضررا من إغلاق مضيق هرمز، إذ لا تملك طرقا بديلة لتصدير غازها الطبيعي المسال.

وإعادة تشغيل عمليات الغاز الطبيعي المسال عملية معقدة للغاية نظرا لعملية التبريد البطيئة المتعمدة لتجنب الصدمة الحرارية. ولا يمكن إعادة تشغيل وحدات الغاز الطبيعي المسال في وقت واحد، وإنما يجب تشغيلها بالتتابع.

والتبريد أهم خطوة في عملية التسييل التي تحول الغاز إلى سائل بتبريده إلى نحو سالب 162 درجة مئوية.

وتقع المنشأة في مدينة رأس لفان الصناعية، وهي المركز الرئيسي لشركة قطر للطاقة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 77 مليون طن سنويا عبر 14 خط إنتاج.

ويمكن للمنشأة أيضا إنتاج الإيثان والمكثفات وغاز البترول المسال والكبريت للأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وفي مارس آذار، استهدف هجوم صاروخي إيراني وحدتين رئيسيتين لمعالجة الغاز، مما أدى إلى خفض طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال نحو 17 بالمئة. وقال الكعبي لرويترز إن الإصلاحات ستستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأجبرت الحرب الشركة على إجلاء نحو 10 آلاف عامل من منصات الحفر البحرية ومحطات المعالجة البرية. ولم تبلغ الشركة عن أي إصابات خلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في مارس آذار.

(شارك في التغطية أحمد طلبة ومروة رشاد ونيرة عبد الله وتالا رمضان وإميلي تشو – إعداد بدور السعودي ومروة سلام ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومحمد علي فرج وعلي خفاجي)