وفاة 21 عراقيا وإصابة 19 في تصادم حافلة قرب الناصرية

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7 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون في الشرطة والصحة إن ما لا يقل عن 21 عراقيا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون بجروح في انقلاب حافلة ركاب واشتعال النيران فيها بالقرب من مدينة الناصرية الجنوبية اليوم الأحد.

وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة على طريق سريع قرب الناصرية، مما أدى إلى انقلاب المركبة واشتعال النيران فيها.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه أمر بإجراء تحقيق في أسباب الحادث ووجه السلطات بتقديم تقرير عن ملابساته.

وقال مسؤولون في الشرطة والقطاع الطبي إن 21 شخصا تأكدت وفاتهم في مكان الحادث وفي المستشفى، بينما أصيب 19 آخرون.

وقال مسؤولون بمجال الصحة إن معظم المصابين في حالة حرجة ويعانون من حروق شديدة.

وأفادت الشرطة بأن سبب الحادث قيد التحقيق.

وحوادث الطرق شائعة في العراق، حيث تسهم السرعة الزائدة وسوء حالة الطرق وعدم تطبيق قواعد المرور مثلما ينبغي في ارتفاع عدد الوفيات كل عام.

(تغطية صحفية أحمد رشيد-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)