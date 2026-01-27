The Swiss voice in the world since 1935
وفاة 3 سائحين فرنسيين جراء انقلاب قارب قبالة سواحل عمان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الشرطة العمانية في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء إن قاربا انقلب قبالة سواحل السلطنة مما أسفر عن وفاة ثلاثة سائحين فرنسيين وإصابة اثنين بجروح طفيفة.

وكان القارب يقل 25 شخصا، هم مجموعة من السائحين الفرنسيين ومرشد سياحي والقبطان، وانقلب على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس في خليج عمان.

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية بعد على طلب للتعليق.

(تغطية صحفية جون أيرش من باريس ونيرة عبد الله من دبي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

