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وفاة 6 بعد غرق غواصة بها سياح روس قبالة مدينة الغردقة المصرية

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القاهرة (رويترز) – قال مكتب محافظ البحر الأحمر لرويترز إن ستة أشخاص لقوا حتفهم يوم الخميس بعد غرق غواصة سياحية قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية.

ولم يوضح المكتب جنسية القتلى الستة.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة إن الغواصة، واسمها (سندباد)، كانت تقل 45 سائحا روسيا بالإضافة إلى أفراد الطاقم.

وأضافت أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، لكنها لم تحدد ما إذا كانوا روسا.

وقالت “وفقا للبيانات الأولية، جرى إنقاذ معظم من كانوا في الغواصة ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفيات في الغردقة”.

وذكرت القنصلية أن مصير عدد من السياح لا يزال قيد البحث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ أخرجت 29 من أصل 45 راكبا كانوا على متن الغواصة.

والبحر الأحمر، المعروف بشعابه المرجانية وثرواته البحرية، معلم رئيسي في قطاع السياحة في مصر، الذي يلعب دورا حيويا في اقتصاد البلاد.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، انقلب قارب سياحي قبالة سواحل مصر على البحر الأحمر مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص.

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