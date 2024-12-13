وفاة 6 وإصابة 5 بجروح بالغة جراء حريق في مركز لرعاية المسنين بالأردن

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من تالا رمضان

دبي (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)‭‭‭ ‬‬‬عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى القول إن حريقا شب في مركز خاص لرعاية المسنين في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أدى إلى وفاة ستة نزلاء وإصابة خمسة آخرين بإصابات بالغة.

اندلع الحريق في الطابق الأول لدار (جمعية الأسرة البيضاء) لضيافة المسنين والتي يقطنها 111 نزيلا. كما أسفر الحريق عن إصابة 55 نزيلا آخرين بإصابات متوسطة.

وذكرت الوزيرة أنه تم نقل باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة ستقدم كل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في الحريق.