وفاة 8 من أسرة واحدة في انهيار صخري غربي اليمن

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عدن (رويترز) – قال مسؤول محلي وسكان إن ما لا يقل عن ثمانية مدنيين لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون يوم الإثنين جراء انهيار صخري في إحدى بلدات محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف المسؤول لرويترز أن صخرة كبيرة سقطت من أعلى جبل على منزل أحد المواطنين في وادي القبي بمديرية الطويلة بالمحافظة الجبلية فدمرت المنزل بالكامل وأودت بحياة ثمانية، هم معظم أفراد الأسرة، وأصابت ثلاثة آخرين.

وأكد سكان ومصادر محلية بالمنطقة لرويترز أن السكان بذلوا جهودا كبيرة لإنقاذ الأسرة وسط افتقارهم الإمكانات والمعدات مع غياب تام للسلطات التابعة لجماعة الحوثيين، حيث تسنى إنقاذ الأم وطفلين فقط، في حين لقي بقية أفراد الأسرة حتفهم تحت الأنقاض.

وذكرت المصادر أن فرق الإسعاف من فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في المحويت وصلت إلى المكان لدعم السكان في عمليات انتشال الجثث.

وأوضح مرشد العليي رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في المحويت أنه أمكن انتشال سبع جثث فيما لا تزال واحدة تحت الأنقاض، تواصل فرق الإنقاذ البحث عنها.

كانت محافظة المحويت شهدت في أواخر أغسطس آب الماضي سيولا جارفة وفيضانات وانهيارات صخرية ناجمة عن أمطار غزيرة تسببت في وفاة أكثر من 40 شخصا.