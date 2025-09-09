وفد روسي يبحث في سوريا سبل تقديم مساعدات ودعم قطاع الطاقة

من فلاديمير سولداتكين

موسكو (رويترز) – أرسلت روسيا يوم الثلاثاء وفدا كبيرا إلى سوريا برئاسة أكبر مسؤول في قطاع الطاقة، في أوضح مساعي لها حتى الآن لبناء علاقات مع الحكومة التي أطاحت بحليف موسكو الرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في تعليقات أذاعها التلفزيون إن روسيا وقطر تبحثان تقديم مساعدات إنسانية لسوريا وإعادة تأهيل قطاع الطاقة فيها، دون أن يوضح نوعية المساعدات.

وأصيب قطاع الطاقة السوري بالشلل نتيجة للحرب الأهلية التي امتدت 13 عاما، مما جعله يعتمد بشكل كبير على الواردات، وخصوصا من إيران.

ويرأس نوفاك، الممثل الدائم للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الطاقة، وفدا روسيا كبيرا يضم ممثلين عن وزارات مختلفة منها الدفاع.

وفي تعليقات بثها التلفزيون الروسي، قال نوفاك إن موسكو قادرة على استغلال شبكة علاقاتها في الشرق الأوسط لمساعدة الحكومة السورية.

وأضاف “أود التشديد على القدرات التفاوضية الفريدة لروسيا التي تبقي على اتصالات مع إسرائيل وجميع المجموعات العرقية في سوريا. نقترح استغلال هذا العامل لاستقرار الوضع في سوريا”.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الخارجية أسعد الشيباني تلميحا غير مباشر إلى تاريخ دعم روسيا للأسد الذي قدمت له دعما عسكريا واسع النطاق.

وقال الشيباني “علاقتنا مع روسيا عميقة ومرت بمحطات صداقة وتعاون لكن لم يكن التوازن فيها حاضرا، وأي وجود أجنبي على أرضنا يجب أن تكون غايته مساعدة الشعب السوري على بناء مستقبله”.

وقال نوفاك إن روسيا تشاطر الحكومة السورية مخاوفها إزاء أفعال إسرائيل “المدمرة”، ومنها الغارات الجوية على سوريا.

وأضاف أن زيارته تمثل فرصة جيدة لبحث “جميع” أوجه التعاون بين روسيا وسوريا، وأن موسكو تولي أهمية بالغة لزيارة الرئيس أحمد الشرع المرتقبة إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية.

ومن أهم أولويات روسيا الإبقاء على استخدام قاعدة بحرية ومطار في سوريا منحاها موطئ قدم عسكريا مهما في المنطقة خلال حكم الأسد، لكن نوفاك لم يشر إليهما في حديثه.

