وفد سعودي إماراتي في عدن باليمن لإجراء محادثات‭ ‬بعد مقتل 32 شخصا

12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مصدر حكومي لرويترز اليوم الجمعة إن وفدا عسكريا مشتركا من السعودية والإمارات وصل إلى عدن لبحث إجراءات تهدف إلى نزع فتيل التوتر في جنوب اليمن بعد أيام من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على مساحات واسعة في الجنوب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في وقت لاحق عن هيئة الأركان العامة قولها إن ما لا يقل عن 32 عسكريا قتلوا وأصيب 45 آخرون في هجمات شنتها جماعات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت بشرق البلاد.

وقال المجلس الانتقالي إن سيطرته شملت محافظتي حضرموت والمهرة في شرق البلاد وإن المجلس موجود في جميع المحافظات الشرقية بجنوب اليمن، بما في ذلك عدن، مقر الحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة لوكالة الأنباء اليمنية إن المناقشات التي سيجريها الوفد في عدن ستتناول سبل تصحيح الإجراءات الأحادية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك انسحاب أي قوات تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية.

واشتبك المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان مدعوما في الماضي من الإمارات خلال الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ عقد من الزمن، مع جماعات أخرى انتقلت إلى عدن بعد سيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء في عام 2014.

