وفد من حزب تركي مؤيد للأكراد سيزور أوجلان في سجنه السبت

afp_tickers

4دقائق

يزور وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، السبت، مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في الحبس الانفرادي، حسبما أفاد مصدر في الحزب وكالة فرانس برس.

وقال المصدر “غادر الوفد في الصباح”، بدون أن يوضح كيف سينتقل إلى الجزيرة حيث يقع السجن، لأسباب أمنية. وستكون هذه أول زيارة يجريها الحزب للزعيم الكردي منذ نحو عشر سنوات.

وكانت وزارة العدل التركية وافقت على طلب تقدّم به حزب المساواة وديموقراطية الشعوب بهذا الشأن، بحسب ما أفادت السلطات والحزب الجمعة.

ويتألف وفد الحزب من اثنين من النواب هما سيري سوريا أوندر وبرفين بولدان. ومن غير المتوقع أن يدليا ببيان بعد الزيارة، بحسب ما قال المصدر نفسه لفرانس برس.

ويقبع أوجلان في سجن قرب اسطنبول منذ 25 عاما. واعتقل عام 1999، ويمضي منذ ذلك الحين عقوبة السجن مدى الحياة بدون إمكان الإفراج المشروط في سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل المدينة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت عائلة أوجلان أن السلطات سمحت لها بزيارته للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020.

وحزب العمال الكردستاني مصنّف منظمة إرهابية في تركيا وفي الدول الغربية الحليفة لها، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

– “فرصة تاريخية”-

تأتي زيارة حزب المساواة وديموقراطية الشعوب بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية اليميني المتشدد والمعادي لحزب العمال الكردستاني والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل حزب العمال، مقابل إطلاق سراحه. ويلقى ذلك دعم الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأيد أردوغان هذه الدعوة غير المسبوقة باعتبارها “فرصة تاريخية”.

وقال في تشرين الأول/اكتوبر “إخواني الأكراد الأعزاء، نتوقع منكم أن تمسكوا بقوة بيد (بهجلي) الممدودة بصدق”، وحثهم على الانضمام إلى الجهود الرامية إلى بناء ما سماه “قرن تركيا”.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الجمعة مسؤوليته عن هجوم في تشرين الاول/اكتوبر استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة وأسفر عن سقوط خمسة قتلى. وأدى هذا الأمر إلى تأخير موافقة الحكومة على طلب الزيارة.

أوقف أوجلان في 15 شباط/فبراير 1999 في نيروبي إثر عملية لقوات الأمن التركية بعدما قضى سنوات هاربا. وتم نقله إلى تركيا حيث جرت محاكمته وصدر حكم بإعدامه.

ورغم عدم تنفيذ الحكم بحقه بعدما ألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004 إلا أنه قضى بقية حياته في عزلة داخل زنزانة في سجن جزيرة ايمرالي في بحر مرمرة جنوب اسطنبول. والعديد من الأكراد يرونه بطلا.

أسس أوجلان (75 عاما) حزب العمال الكردستاني الذي قاد تمردا أودى بعشرات آلاف الأشخاص في ظل سعيه لنيل الاستقلال.

وانخرط أوجلان لعدة سنوات حتى عام 2015، في محادثات مع السلطات، عندما دعا إردوغان، وكان آنذاك رئيسا للوزراء، إلى ايجاد حل لما يُطلق عليه غالبا “المشكلة الكردية” في تركيا.

وانهارت عملية السلام والهدنة في عام 2015، مما أدى إلى تجدد العنف، وخصوصا في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.

وتأتي مبادرة الحكومة التركية حيال أوجلان بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الاول/ديسمبر إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وتستهدف تركيا بانتظام المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والعراق.

فو/شي/ب ق