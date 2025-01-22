وفد من حزب تركي مؤيد للأكراد سيلتقي أوجلان بالسجن مجددا يوم الأربعاء

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أنقرة (رويترز) – قال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد إنه سيرسل وفدا للقاء عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في السجن يوم الأربعاء للمرة الثانية في إطار جهود سياسية لإنهاء صراع مستمر منذ عقود.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984 مما أدى إلى مقتل نحو 40 ألفا. ولا يزال أوجلان المسجون منذ 1999 يتمتع بنفوذ كبير على السياسة الكردية.

وحث دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية التركي والحليف المهم للرئيس رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي أوجلان على إعلان حل حزب العمال الكردستاني “دون شروط” بعد اجتماعه المقبل مع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.

جاءت تصريحات بهجلي بعد عقد اجتماع نادر بين زعماء من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب وأوجلان في نهاية العام الماضي نقل بعده عن أوجلان تلميحه إلى أنه مستعد للدعوة لإلقاء حزب العمال الكردستاني للسلاح.

وقال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي انتقد لفترة طويلة بهجلي وأردوغان، إنه ملتزم بالسعي لحل سلمي للمسألة الكردية عبر الحوار لكنه دعا إلى إطار عمل قانوني وخريطة طريق واضحة للأمر.

وعززت المحادثات آمال تحقيق السلام في تركيا. لكن الوضع الهش لقوات كردية في سوريا إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما والغموض الذي اكتنف نوايا أنقرة ترك الكثير من الأكراد في حالة من القلق بشأن ما سيجري.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. واعتقل أوجلان في كينيا في 1999 ويقبع منذ ذلك الحين في سجن بجزيرة إمرالى في شمال غرب تركيا.