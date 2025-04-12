وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة (مسؤول في الحركة)

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قال مصدر مطلع في حماس لوكالة فرانس برس السبت أن وفدا مؤلفا من قادة كبار في الحركة الفلسطينية من المقرر أن يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة في غزة.

وقال المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه “نأمل أن يحقق اللقاء تقدما حقيقيا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة”.

وأشار المصدر إلى أن الوفد سييكون بقيادة رئيس الوفد المفاوض في الحركة خليل الحية.

وأوضح أن الحركة ” لم تتلق أي اقتراحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى” مشيرة إلى أن الاتصالات والمباحثات التي يجريها الوسطاء ما تزال جارية.

وأضاف “الاحتلال يواصل العدوان ويواصل تعطيل الاتفاق وتضليل عائلات أسرى العدو لدى المقاومة”.

ع ز/شي/غ ر