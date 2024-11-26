وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء

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من جيف ميسون ومايا الجبيلي وستيفن شير وسايمون لويس

واشنطن/بيروت/القدس 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية سيدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي.

وقال بايدن، الذي أدلى بتصريحاته في البيت الأبيض بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأضاف أن القتال سينتهي في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).

وقال بايدن “هذا الاتفاق تمت صياغته بحيث يكون وقفا دائما للأعمال القتالية. لن يُسمح لما تبقى من حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى بتهديد أمن إسرائيل مجددا”.

وأضاف بايدن أن إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا على مدى 60 يوما مع سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل لضمان عدم بناء حزب الله بنيته التحتية هناك مجددا.

وتابع “سيتمكن المدنيون من الجانبين قريبا من العودة بأمان إلى بلداتهم”.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بتوقيع الاتفاق، قائلا إنه “تتويج للجهود المبذولة على مدى أشهر عديدة مع السلطات الإسرائيلية واللبنانية، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة”.

وأصدر ميقاتي بيانا رحب فيه بالاتفاق. وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن الجيش اللبناني سيكون مستعدا لنشر خمسة آلاف جندي على الأقل في جنوب لبنان مع انسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وإنه سيرد بقوة على أي انتهاك من جانب حزب الله.

وأضاف نتنياهو، الذي يواجه بعض المعارضة للاتفاق من داخل الحكومة الائتلافية، إن وقف إطلاق النار سيسمح لإسرائيل بالتركيز على التهديد الإيراني وإعادة استكمال إمدادات الأسلحة المستنفدة ومنح الجيش قسطا من الراحة، وعزل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف نتنياهو “سننفذ الاتفاق وسنرد بقوة على أي انتهاك. سنستمر معا حتى النصر”.

وتابع “بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، نحتفظ بحرية العمل العسكري الكاملة. وإذا انتهك حزب الله الاتفاق أو حاول إعادة التسلح، فسوف نضربه بحزم”.

وقال نتنياهو إن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه في بداية الصراع.

وأضاف “أعدناه عقودا إلى الوراء، وقضينا… على كبار قادته، ودمرنا معظم صواريخه وقذائفه، وحيَّدنا آلاف المقاتلين، ومحونا بنية تحتية للإرهاب ظلت لسنوات بالقرب من حدودنا”.

ورحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في بيان باتفاق وقف إطلاق النار، وأشادت بالأطراف المشاركة فيه.

وقالت “الآن هو الوقت المناسب لترسيخ الإنجاز الذي تحقق اليوم من خلال إجراءات ملموسة”.

وقال مسؤول أمريكي كبير في إفادة للصحفيين، مشترطا عدم ذكر هويته، إن الولايات المتحدة وفرنسا ستنضمان إلى آلية مع قوة حفظ السلام (اليونيفيل) ستعمل مع الجيش اللبناني لمنع أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار. وأضاف المسؤول أنه لن يتم نشر قوات قتالية أمريكية.

وذكر المسؤول أن وقف إطلاق النار في لبنان جاء بعد تغيير في مواقف الجانبين في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقال بايدن، الذي يترك منصبه في يناير كانون الثاني، إن إدارته ستواصل الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وكذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.