وكالات: موسكو ودمشق تجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين الروسيتين بسوريا

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(رويترز) – نقلت وكالات أنباء روسية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله بعد محادثات مع المسؤولين السوريين إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوجدانوف قوله للصحفيين “هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية”. ويرأس بوجدانوف وفدا لموسكو في دمشق لأول مرة منذ الإطاحة بحليف روسيا الرئيس بشار الأسد.

وقال إنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.