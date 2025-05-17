The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

وكالات روسية: بوتين يستضيف أول قمة روسية عربية في أكتوبر المقبل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن بيان صادر عن الكرملين يوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أول قمة روسية عربية في 15 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله في البيان “أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع بين بلداننا وسيساعد في إيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

يأتي ذلك بعد جولة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الخليج الأسبوع الماضي واستغرقت أربعة أيام. وقالت واشنطن إنها أبرمت خلالها عدة صفقات، منها التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة ومبيعات أسلحة بقيمة 142 مليار دولار للمملكة وشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الإمارات.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
14 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية