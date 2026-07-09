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وكالة: أمريكا هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

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دبي 9 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الخميس أن هجمات أمريكية خلال الليل استهدفت جسرا للسكك الحديدية في إقليم بشمال إيران، مما ألحق أضرارا برابط تجاري مع الصين وروسيا، الشريكتين الاستراتيجيتين لطهران.

وذكرت الوكالة أن هذا المسار، الذي يمر عبر تركمانستان وقازاخستان، يعد طريقا بريا مهما إلى الصين، وازدادت أهميته خلال الحصار الأمريكي الذي فرض هذا العام على موانئ إيران في الخليج. وأضافت أن روسيا تستخدم هذا الطريق أيضا لنقل البضائع إلى إيران منذ أواخر عام 2025.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاحات الجسر سريعا.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

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