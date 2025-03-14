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وكالة: أمريكا وإسرائيل تتطلعان إلى أفريقيا لاستقبال فلسطينيين من غزة

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(رويترز) – نقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لمناقشة إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالو إنهم رفضوا المقترح الأمريكي بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنه لا علم لديهم بأي اتصالات في هذا الشأن.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلبات من رويترز للتعليق. كما لم يرد وزيرا الإعلام في الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية على اتصالات هاتفية من رويترز للحصول على تعقيب.

وولم تستجب وزارة الخارجية السودانية على طلب للتعليق. ويعاني السودان من حرب أهلية مدمرة أدت إلى نزوح 12 مليونا وانتشار المجاعة.

ووافق الزعماء العرب، ومن بينهم زعيما السودان والصومال، في وقت سابق من هذا الشهر على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع على خلاف رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

واقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على غزة لإعادة إعمارها، بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير سكان القطاع بشكل دائم.

وفاقمت خطة ترامب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.

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