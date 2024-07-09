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وكالة: إسرائيل تشن غارة جوية قرب مدينة بانياس السورية

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(رويترز) – قالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية يوم الثلاثاء نقلا عن مصدر عسكري إن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وجاء في تقرير الوكالة “مصدر عسكري: حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

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