وكالة: إسرائيل تشن هجوما جويا قرب مدينة بانياس السورية

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(رويترز) – نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية يوم الثلاثاء عن مصدر عسكري القول إن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

واكتفى الجيش الإسرائيلي بقول “لا تعليق” ردا على استفسار من رويترز.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها في 2011.

وتصاعدت وتيرة الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولا تعلق إسرائيل عادة على التقارير ذات الصلة بشن هجمات في سوريا.