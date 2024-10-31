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وكالة: إصابة مدنيين في “عدوان إسرائيلي” على القصير بسوريا

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دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء (سانا) يوم الخميس أن عددا من المدنيين أصيبوا ووقعت أضرار مادية نتيجة “عدوان إسرائيلي” على منطقة القصير في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي لا يعلق عادة على تقارير محددة عن ضربات في سوريا، في بيان إنه ضرب “منشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة” تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية في منطقة القصير.

وتشير بيانات للجيش الإسرائيلي إلى أن إسرائيل نفذت في الأشهر القليلة الماضية ضربات جوية استهدفت تقييد عملية نقل أسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وقال إنها امتدت إلى بلدة القصير بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

وقالت الوكالة الرسمية إن الهجوم استهدف المنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية في القصير.

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