وكالة: إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأحد بأن إيران بعثت بردها إلى الوسيط الباكستاني على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن إيران اقترحت أن تركز المحادثات خلال المرحلة الراهنة على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة.

وأفادت مصادر من كلا الجانبين لرويترز بأن جهود السلام التي بذلت في الآونة الأخيرة تهدف إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لوقف الحرب والسماح بالمرور عبر مضيق هرمز لحين التوصل إلى اتفاق أشمل يتضمن حل الخلافات المستعصية، مثل البرنامج النووي الإيراني.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد رحاب علاء وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)