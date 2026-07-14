وكالة: إيران أعدمت رجلين أدينا بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية

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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن إيران أعدمت رجلين أدينا بالانتماء إلى خلية مسلحة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والتورط في أعمال مسلحة ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضافت أن الرجلين، ويدعيان محيي الدين عبد الله وحسين بلاني، حكم عليهما بالإعدام بعد أن أيدت المحكمة العليا إدانتهما، وأن الخلية كانت تخطط لشن هجمات في إيران من منطقة على الحدود الإيرانية العراقية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)