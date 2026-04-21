وكالة: إيران أعدمت متهما بالتعاون مع إسرائيل

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وكالة ميزان للأنباء، المنصة الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران، إن طهران أعدمت اليوم الثلاثاء رجلا اتُّهم بأنه أحد قادة شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي وبإضرام النار في مسجد في العاصمة خلال احتجاجات يناير كانون الثاني.

وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى أميرعلي ميرجعفري، مضيفة أنه أُدين بتنفيذ عملية إحراق متعمد في مسجد في طهران وقيادة أنشطة مناهضة للأمن.

وأضافت ميزان أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه، وجرى تنفيذه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وشهدت إيران في وقت سابق من هذا العام احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد، جرى إخمادها في أكبر حملة قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)