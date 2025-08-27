وكالة: إيران تؤكد دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دبي (رويترز) – نقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وتابع عراقجي “لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مضيفا أن “تغيير وقود مفاعل بوشهر النووي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)