وكالة: إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية فورد

دبي 16 مارس آذار (رويترز) – قال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية المعروفة باسم (خاتم الأنبياء) اليوم الاثنين إن المراكز اللوجستية والخدمية التي تمكن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من البقاء في حالة تشغيلية تُعد أهدافا بالنسبة إلى إيران.

وقال ذو الفقاري في مقطع مصور نشرته وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية “حاملة الطائرات جيرالد فورد في البحر الأحمر تمثل تهديدا لإيران. وبناء على ذلك، فإن المراكز اللوجستية والخدمية للمجموعة الهجومية التابعة للحاملة فورد تُعد أهدافا”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)