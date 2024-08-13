وكالة: إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد

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دبي (رويترز) – قالت وكالة مهر للأنباء يوم الثلاثاء إن إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد مع ترقب المنطقة هجوما هددت به طهران إسرائيل انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أثناء تواجده في العاصمة الإيرانية الشهر الماضي.

وأُجريت التدريبات مساء يوم الثلاثاء من الساعة 7:30 مساء حتى الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي. ونقلت وكالة مهر عن مسؤول محلي قوله إن التدريبات تهدف إلى تعزيز الاستعداد الدفاعي لسلاح البحرية بالجيش.

وهذا هو ثاني تدريب عسكري تجريه إيران خلال ثلاثة أيام.

وتوعدت إيران بالرد على إسرائيل عقب اغتيال هنية يوم 31 يوليو حزيران في طهران.

وألقت إيران بمسؤولية مقتله على إسرائيل، التي لم تعلن ضلوعها في الحادث. وأثار اغتيال هنية تهديدات إيرانية بالانتقام من إسرائيل التي تقاتل حماس في غزة، مما أجج مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.