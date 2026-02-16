The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: إيران تجري مناورة عسكرية في مضيق هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن البحرية التابعة للحرس الثوري بدأت اليوم الاثنين تنفيذ مناورة تحت عنوان “التحكم الذكي في مضيق هرمز”، وذلك قبل يوم من انطلاق مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة.

وأضافت الوكالة أن المناورة تهدف في المقام الأول “لتقييم جاهزية وحدات الحرس الثوري البحرية، ومراجعة خطط التأمين والسيناريوهات المحتملة للرد العسكري المتبادل في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية في منطقة المضيق”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

