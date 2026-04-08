وكالة: إيران تحدد ممرات آمنة بمضيق هرمز بالتنسيق مع الحرس الثوري
القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت شبكة أخبار الطلاب أن منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أعلنت اليوم الأربعاء أن طرق المرور الآمنة عبر مضيق هرمز محددة، ويجب على السفن استخدامها بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت المنظمة أن مسار الدخول الآمن يمتد من بحر عُمان باتجاه شمال جزيرة لارك، بينما يمر مسار الخروج الآمن من الخليج جنوب الجزيرة باتجاه بحر عُمان.
(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)