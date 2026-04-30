وكالة: إيران تحذر أمريكا من صراع طويل الأمد في حال تعرضها لهجوم

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس عن مجيد موسوي قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني قوله إن أي هجوم أمريكي على إيران، حتى لو كان محدودا، سيدفع طهران إلى شن “ضربات طويلة ومؤلمة” على المواقع الأمريكية في المنطقة.

ونقلت شبكة أخبار الطلبة عن موسوي قوله “رأينا ما حدث لقواعدكم في المنطقة، وسنرى الشيء نفسه يحدث لسفنكم الحربية”.

جاءت تصريحاته ردا على تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن الجيش الأمريكي أعد خطة لموجة ضربات “قصيرة وقوية” على إيران.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)