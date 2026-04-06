وكالة: إيران ترفض وقف إطلاق النار وتؤكد على ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 6 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإیرانیة الرسمية (إرنا) اليوم الاثنين إن إيران أبلغت باكستان ردها على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة ضرورة إنهائها على نحو دائم ورافضة وقف إطلاق النار المؤقت.

وأضافت الوكالة أن رد إيران يتألف من عشرة بنود تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة، إضافة إلى بروتوكول مرور آمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

