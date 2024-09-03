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وكالة: إيران تستدعي السفير الأسترالي لنشره محتوى “مخالفا للأعراف”

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء يوم الثلاثاء أن طهران استدعت السفير الأسترالي في طهران بعد نشره محتوى على الإنترنت اعتبرته “مخالفا للأعراف”، وذلك بعد يوم من تقارير لوسائل إعلام حكومية قالت إن المنشور “يروج للمثلية الجنسية”.

وكتبت السفارة على حسابها الرسمي على إنستجرام “ارتدوا اللون البنفسجي”، وعبرت عن اهتمامها الكبير بخلق “بيئة داعمة يمكن فيها للجميع، وخصوصا شبان مجتمع الميم، أن يفخروا بهويتهم”.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن السفير الأسترالي إيان ماكونفيل قوله إن المنشور لا يهدف إلى المساس بالشعب الإيراني وقيمه وإن الجمهورية الإسلامية لم تذكر فيه.

ولا يزال المنشور موجودا على حساب السفارة على إنستجرام.

وفي عام 2022، وصف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي المثلية الجنسية بأنها جزء من “الانحطاط الأخلاقي” المنتشر في الحضارة الغربية.

وكثيرا ما اتهمت جماعات حقوقية غربية السلطات الدينية في إيران بتقييد الحريات الاجتماعية والجنسية. ويحظر القانون في إيران المثلية الجنسية وربما تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتقول طهران إن هذه الانتقادات لا أساس لها وإنها نابعة من عدم الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية.

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